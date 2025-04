Ritardi nelle terapie oncologiche, disagi a Sciacca

“Da due giorni i pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale di Sciacca subiscono gravissimi, imperdonabili ritardi legati alla preparazione dei farmaci per le cure loro riservate”. Lo denuncia il deputato regionale e capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars Carmelo Pace. Il quale ha appreso che, a causa del malfunzionamento della cosiddetta “camera bianca”, nella quale vengono preparate le chemioterapie, gli addetti sono costretti a raggiungere il “San Giovanni di Dio” di Agrigento per potere preparare, in tutta sicurezza, questi farmaci salvavita. Il primario del reparto di Oncologia ha regolarmente segnalato alla direzione dell’Asp la necessità di risolvere al più presto possibile il problema in questione. “Nel tardo pomeriggio di oggi i farmaci non erano ancora arrivati, e ci sono pazienti e famiglie che attendono da stamattina di essere sottoposti alla seduta di chemioterapia. Questa non è buona sanità”, conclude il parlamentare. Il quale ha chiesto alla direzione generale e a quella sanitaria del “Giovanni Paolo II” di Sciacca una soluzione tempestiva nell’interesse di pazienti già particolarmente fragili e vulnerabili.