Ruba pistola ad anziano e chiede soldi per restituirla, arrestata per estorsione

Tentata rapina, estorsione e furto in abitazione: la Squadra mobile di Caltanissetta haha eseguito a carico dell’indagata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Vittima un anziano che aveva presentato denuncia di furto in abitazione di una pistola da lui regolarmente detenuta. La donna si sarebbe ripresentata offrendo di restituire l’arma dietro pagamento di una somma di denaro.

Nonostante la consegna del denaro, l’indagata pero’ non avrebbe restituito la pistola. In un’altra occasione, si sarebbe nuovamente recata presso la sua abitazione, e, subito dopo, lo avrebbe spintonato e minacciato per farsi consegnare dei soldi. La donna e’ stata condotta in carcere in attesa di essere accompagnata presso il proprio domicilio mediante controllo a distanza con braccialetto elettronico.