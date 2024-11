Schianto auto-moto, morto maestro di arti marziali 

Ancora sangue sulle strade cittadine di Messina. Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri nella zona sud di Messina, sulla statale 114 al bivio di Santa Lucia sopra Contesse. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, deceduto nello schianto. La vittima è Eliseo Scarcella, noto maestro di arti marziali. Scarcella lavorava anche per l’Università di Messina ed era direttore tecnico della palestra di Palazzo Mariani.