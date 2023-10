Sciacca, 78enne morto in incidente stradale: aperta inchiesta e disposta autopsia 

La procura della Repubblica di Sciacca, con il sostituto procuratore Michele Marrone, ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul cadavere di Giacomo Ciaccio, 78 anni, deceduto a distanza di due giorni dal terribile schianto in contrada Raganella. L’anziano, alla guida della sua Fiat Panda, si è scontrato per motivi ancora in corso di accertamento contro un mezzo pesante che trasportava olive. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Sciacca che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Intanto i familiari della vittima hanno nominato l’avvocato Mauro Tirnetta mentre il conducente del mezzo pesante ha nominato l’avvocato Robert Mobilia. Le condizioni di Ciaccio sono apparse fin da subito gravi e, dopo il trasferimento in ospedale, è deceduto per le gravi ferite riportate nel reparto di rianimazione del Giovanni Paolo II.