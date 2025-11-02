Sciacca, auto di un pensionato in fiamme: al via le indagini

Una Fiat Seicento di proprietà di un pensionato settantacinquenne è stata avvolta dalle fiamme in pieno giorno in contrada “Maragani” alla periferia di Sciacca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Indagano i poliziotti del Commissariato di Sciacca per cercare di capire la natura del rogo; nel corso del sopralluogo di rito non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottiglie sospette.