Sciacca, auto di un pensionato in fiamme: al via le indagini

La polizia ha avviato le indagini per capire la natura del rogo

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Una Fiat Seicento di proprietà di un pensionato settantacinquenne è stata avvolta dalle fiamme in pieno giorno in contrada “Maragani” alla periferia di Sciacca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Indagano i poliziotti del Commissariato di Sciacca per cercare di capire la natura del rogo; nel corso del sopralluogo di rito non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottiglie sospette.

