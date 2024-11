Sciacca, giovane aggredito a colpi di casco alla fermata dell’autobus: finisce in ospedale 

Colpi di casco contro un ragazzino alla fermata dell’autobus. È successo in via Lioni, nel centro di Sciacca. Il giovane, per motivi ancora non del tutto chiari, sarebbe stato aggredito da due coetanei mentre stava aspettando il bus per tornare al suo paese.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato. Un’ambulanza ha trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Paolo II dove gli sono stati diagnosticati traumi giudicati guaribili in un paio di settimane. I due aggressori sarebbero stati individuati dagli investigatori.