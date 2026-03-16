Sciacca, giovane ferito a seguito di un’aggressione: indaga la Polizia

A Sciacca un giovane di 27 anni è rimasto ferito dopo un’aggressione che si sarebbe verificata nella tarda serata di sabato nel centro storico della città. Il saccense, noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti, e sarebbe stato trasportato a bordo di un’ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” per le cure necessarie. L’uomo è stato già dimesso ed è stato ascoltato dalla Polizia del locale commissariato che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si conosce al momento il movente dell’aggressione.