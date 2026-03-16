PRIMO PIANO

Sciacca, giovane ferito a seguito di un’aggressione: indaga la Polizia

Non si conosce al momento il movente dell'aggressione, la Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

A Sciacca un giovane di 27 anni è rimasto ferito dopo un’aggressione che si sarebbe verificata nella tarda serata di sabato nel centro storico della città. Il saccense, noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti, e sarebbe stato trasportato a bordo di un’ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” per le cure necessarie. L’uomo è stato già dimesso ed è stato ascoltato dalla Polizia del locale commissariato che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si conosce al momento il movente dell’aggressione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Sciacca, giovane ferito a seguito di un’aggressione: indaga la Polizia
Agrigento

Parte da Agrigento il tour al cinema di “Sciatunostro”, il nuovo film del regista Leandro Picarella
Montallegro

A soli 20 anni fonda un Circolo Culturale: la scommessa di Giuseppe Iatì per Montallegro
Agrigento

Dalla Valle dei Templi il grido di pace delle donne dell’Inner Wheel
Mafia

Celebrati i funerali di Bruno Contrada, don Franco: “Sofferto molto per ingiustizia”
Agrigento

Lavoro nero e irregolarità in cantieri, negozi e locali: sanzioni per 50 mila euro nell’agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv