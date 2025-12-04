Sciacca, scontro tra scooter e auto: ferita una ragazza

Scontro tra uno scooter e una macchina a Sciacca in via Ovidio. Nel sinistro è rimasta ferita una giovane che era in sella al mezzo a due ruote.

Lanciato l’allarme da parte di alcuni automobilisti sul luogo una l’ambulanza del 118 che ha trasferito la ragazza presso l’ospedale per le cure necessarie; illesa l’autista della Nissan qashqai. Saranno le forze dell’ordine intervenuti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Traffico parzialmente rallentato alla Pirreria.