Porto Empedocle

Scontro tra un’auto e una moto all’ingresso di Porto Empedocle: ferita una donna

La donna, a bordo del mezzo a due ruote, è rimasta ferita; non versa in pericolo di vita

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause in via di accertamento, una macchina con una moto. Ad avere la peggio la donna a bordo del mezzo a due ruote.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie; presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale.

