Scooter contro auto: morta ragazza, grave il fidanzato

Una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta, intorno alle 11.30, in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. Sofia si trovava a bordo di uno scooter, Piaggio Beverly, assieme al suo ragazzo, quando si sono scontrati contro una Fiat Bravo bianca guidata da una donna che vive nella zona. L’impatto ha scaraventato la giovane per almeno una trentina di metri finendo al centro della carreggiata. Le lesioni riportate su tutto il corpo sono state fatali. Il giovane, è rimasto gravemente ferito ha proseguito la corsa a bordo dello scooter, terminandola almeno 150 metri più avanti. Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso. Sul posto i vigili urbani di Marsala e una pattuglia della polizia.