Si ribalta con l’auto: ferito in ospedale

Incidente autonomo lungo via della Torre a Porto Palo. Un’automobile si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Alla guida un uomo che, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite non gravi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Presenti anche i Carabinieri che si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Non risultano coinvolti altri veicoli. (Foto Belicenews.it)