Si allontana da casa in moto e fa perdere le sue tracce: si cerca Raffaele

“Raffaele 54 anni, si è allontanato questa mattina da casa a Siracusa a bordo di una moto come quella in foto ed indossa un casco nero. Potrebbe attraversare un momento di difficoltà ed i familiari sono seriamente preoccupati. Dovrebbe indossare una felpa di colore verde e portare al seguito uno zaino di colore amaranto ed uno stuoino con la custodia di colore arancione. Non è escluso che si sia allontanato da Siracusa in moto e si sia recato a Catania o in altri centri dell’isola. Chiunque lo abbia visto o abbia notizie utili al rintraccio contatti immediatamente la Polizia”. Si legge in una nota della Questura di Siracusa.