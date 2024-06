Si ustiona mentre accende barbecue, grave donna di Favara. Elisoccorso sul posto

Una donna di Favara, mentre stava accendendo il barbecue verosimilmente con una bottiglia di liquido infiammabile, è stata investita dalle fiamme che le hanno provocato ustioni gravi al viso e al torace. Immediatamente amici e familiari hanno chiamato il 118 che dopo un primo intervento dei sanitari ha deciso di inviare a Favara un elicottero per il trasferimento della donna in un Centro Grandi Ustioni. Sul posto anche i carabinieri della locale Tenenza. (IN AGGIORNAMENTO)