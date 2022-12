Sicilia, prorogati fino al 28 febbraio i contratti per personale amministrativo covid

Sono stati prorogati fino al 28 febbraio del 2023 i contratti per il personale amministrativo precario assunto per fra fronte all’emergenza Covid 19 in Sicilia. È quanto prevede un emendamento che, posto in aggiunta alle variazioni di bilancio, è stato approvato nel corso della seduta odierna all’Ars. L’emendamento porta la firma dell’assessore regionale al Bilancio Marco Falcone.

“Ieri ho incontrato una delegazione di lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, sull’approvazione all’Ars dell’emendamento alle variazioni di bilancio, che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato nella sanità durante l’emergenza Covid. “Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c’è l’impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l’assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l’impiego di queste risorse umane”, aggiunge Schifani.