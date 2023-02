Sorelle filmate e costrette a compiere atti sessuali: aperta inchiesta dalla Procura

Due sorelle, 12 e 13 anni ciascuna, sono state minacciate e costrette a compiere atti sessuali all’interno di un appartamento in un Comune della provincia di Agrigento con alcuni ragazzini di 14 anni, che poi hanno filmato e fatto rimbalzare il video sui social.

Nelle scorse settimane, la madre delle due ragazzine, dopo aver visto il video, si è presentata dalle forze dell’ordine per raccontare i fatti e formalizzare denuncia a carico dei due minorenni. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto.