Spaccia hashish a Porta di Ponte, in casa aveva 2.500 euro: arrestato

Continua l’attività di contrasto dei Carabinieri al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Agrigento. Nel corso di un servizio del controllo del territorio predisposto, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 25 anni sorpreso mentre cedeva dell’hashish nei pressi della terrazza di Porta di Ponte.

Il giovane è stato trovato in possesso di altre sei dosi di sostanza stupefacente già confezionate e di ulteriori 30 grammi circa di sostanza occultati nella sua abitazione. Nella circostanza sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 2.500 € in contanti. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.