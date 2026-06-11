Caltanissetta

Spara al figlio dopo una lite, 81enne arrestato per tentato omicidio

Al culmine dell'ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l'intenzione di uccidere il fratello, per poi raggiungere, armato di una Pistola Walther P38 detenuta illegalmente, l'abitazione del figlio

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (Caltanissetta) hanno arrestato in flagranza di reato un 81enne del luogo, pregiudicato, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’arresto scaturisce dalle indagini avviate dai militari della Tenenza a seguito dell’intervento effettuato nella serata dello scorso 6 giugno.

Secondo la dinamica dei fatti ricostruita dai Carabinieri, l’anziano, al culmine dell’ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l’intenzione di uccidere il fratello, per poi raggiungere, armato di una Pistola Walther P38 detenuta illegalmente, l’abitazione del figlio, dove questi, nel frattempo avvisato dalla sorella, era riuscito a barricarsi. Subito dopo l’aggressione l’anziano si sarebbe dato alla fuga, ma le ricerche tempestive dei Carabinieri, collaborati nel frangente dalle Volanti della Questura, hanno permesso di rintracciarlo presso la sua abitazione circa un’ora dopo. I Carabinieri hanno quindi circondato l’edificio, riuscendo a convincerlo a uscire e ad arrendersi al termine di una complessa trattativa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di sequestrare 95 munizioni calibro 9×21, una carabina ad aria compressa e un’agenda modificata per occultare una pistola a salve.

Nell’abitazione sono state rinvenute anche le chiavi di un secondo appartamento riconducibile all’anziano; nonostante l’uomo sostenesse di averlo venduto, i militari hanno deciso di estendere i controlli anche a quest’ultimo immobile. Prima dell’accesso nell’appartamento, l’uomo avrebbe dato indicazioni agli operanti che la pistola utilizzata era nascosta all’interno dell’abitazione e, in particolare, sopra una mensola presente nei locali. L’81enne, su disposizione del Pubblico Ministro che coordina le indagini è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre le armi e munizioni rinvenute sono state sequestrate per i successivi rilievi balistici. Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, condividendo le risultanze investigative, ha convalidato l’arresto e disposto per l’anziano la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Incidente sul lavoro in cantiere, operaio di 53 anni in gravi condizioni 
Agrigento

“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento
Agrigento

Rissa tra donne in una comunità a Villaseta, 3 denunce 
Apertura

Si scaglia contro un poliziotto a Porto Empedocle, denunciato 30enne 
Apertura

L’inchiesta sul Cefpas, l’interrogatorio di Riccardo Gallo verso il rinvio? 
banner italpress istituzionale banner italpress tv