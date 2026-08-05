A Sciacca inclusione e sport con il “Vela Day: Uniti Senza Barriere” del Lions Club Agrigento Host

Si è svolto oggi, 5 agosto, presso il Porto di Sciacca, il service “Vela Day: Uniti Senza Barriere”, iniziativa dedicata all’inclusione sociale e alla promozione dello sport come strumento di partecipazione e crescita, promossa dal Lions Club Agrigento Host, presieduto da Salvatore Malluzzo, dal Lions Club Sciacca Host, presieduto da Vera Ruffo, dal Leo Club Agrigento Host, presieduto da Angelo Bruna, e dal Leo Club Sciacca Host, presieduto da Letizia Carlino.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Sciacca e della Federazione Italiana Vela, il cui contributo organizzativo e umano ha consentito a 20 bambini con disabilità di vivere un’esperienza unica a bordo di imbarcazioni a vela, accompagnati dagli istruttori federali. Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione, durante la quale il mare si è trasformato in uno straordinario luogo di libertà, crescita e speranza.

Determinante per la riuscita del service è stato il lavoro del socio del Lions Club Agrigento Host Salvatore Rampello, coordinatore dell’iniziativa, al quale va il ringraziamento dei Club promotori per la competenza, la passione e la dedizione dimostrate in tutte le fasi organizzative.

L’evento ha rappresentato un concreto esempio di collaborazione tra Lions, Leo e realtà associative del territorio, confermando come la sinergia tra istituzioni del volontariato possa generare opportunità autentiche di inclusione e offrire esperienze significative a chi vive condizioni di fragilità.

«Il vero vento che muove le nostre vele – dichiarano i Presidenti dei Club promotori – non è quello del mare, ma quello della solidarietà, dell’amicizia e del servizio. Questa giornata dimostra che, quando si lavora insieme per il bene comune, ogni barriera può essere superata e ogni sorriso diventa il risultato più bello del nostro impegno.»

Il service si inserisce nel più ampio percorso di attività che Lions e Leo Club portano avanti quotidianamente sui territori, con l’obiettivo di promuovere inclusione, solidarietà e attenzione verso le persone più vulnerabili, traducendo il motto “We Serve” in azioni concrete al servizio della comunità.