Agrigento

“Sonora”, esperienze sonore al tramonto alla Valle dei Templi

Domani sera (6 agosto) poi il 13 e il 20 agosto, sempre al tramonto nella Valle dei Templi di Agrigento, un viaggio immersivo nella storia che unirà archeologia, paesaggio e musica

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

La musica per comprendere i luoghi, farli parlare e soprattutto ascoltarli, traendo dal passato quelle ‘voci” che sono immuni al tempo che passa. Paesaggi antichi e piante di oggi, templi assolati e morbide oscurità: arriva alla Valle dei Templi di Agrigento “Sonora”, il format di CoopCulture che racchiude narrazioni guidate intervallate da ascolti e arricchite dalle selezioni curate dal musicologo, divulgatore e compositore Giovanni Bietti. 

Domani sera (6 agosto) poi il 13 e il 20 agosto, sempre al tramonto nella Valle dei Templi di Agrigento, un viaggio immersivo nella storia che unirà archeologia, paesaggio e musica. Un percorso tra i profili dorati dei templi dorici e le catacombe paleocristiane ricavate dentro cisterne greche, si scopriranno le storie e gli aneddoti dell’antica Girgentum guidati da una colonna sonora che evoca miti, storie e memorie. Ogni pezzo della playlist è uno spunto che suggerisce di andare oltre, ascoltare e comprendere il tempo antico. Punto di incontro: alle 18.15 al Tempio di Giunone.

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