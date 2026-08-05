Agrigento, mini discariche in giro per la città: le segnalazioni dei cittadini

Proliferano in tutta la città le mini discariche di rifiuti, una situazione che continua a suscitare indignazione e numerose segnalazioni da parte dei residenti. Il fenomeno non riguarda soltanto i vicoli del centro storico, ma interessa anche alcune delle aree più frequentate della città.Cumuli di rifiuti sono infatti presenti nella zona del mercato cittadino, in via Ugo La Malfa, così come nelle vicinanze della Parrocchia B.M.V. della Divina Provvidenza e Via Tomasi di Lampedusa dove c’è un po’ di tutto, offrendo un’immagine di degrado che contrasta con il decoro urbano e con la vocazione turistica del territorio.

Le proteste dei cittadini si susseguono da tempo. Oltre ai disagi legati all’igiene e al decoro, cresce la preoccupazione per l’immagine che la città offre ai visitatori. Il centro storico, infatti, soprattutto durante la stagione turistica, è quotidianamente frequentato da numerosi turisti grazie alla presenza di Bed&breakfast, strutture ricettive e attività commerciali. Residenti e operatori del settore chiedono all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Sodano interventi tempestivi per la rimozione dei rifiuti e un maggiore controllo del territorio.

Intanto in città sono partite le operazioni di discerbamento e messa in sicurezza delle strade. “A piccoli passi, lo so, ma abbiamo portato a regime tutte le risorse disponibili in data odierna, che stanno arrivando in ogni quartiere della città, e al contempo lavoriamo su una nuova gestione dei servizi, quella che, con l’aiuto di tutti, ci permetterà di vivere tra pulizia e decoro”, dichiara il sindaco Sodano, a margine del sopralluogo effettuato tra Villaseta e Monserrato, che chiede agli agrigentini “un po’ di pazienza perché il processo non è immediato, e sollecito ancora tutti ad avere sempre cura di Agrigento, differenziando bene i rifiuti e assicurando un corretto conferimento. Sapete che questa città la renderemo migliore insieme?”, ha concluso il primo cittadino.