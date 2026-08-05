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Nascondeva in auto 16 chili di droga: arrestato

La droga nel borsone era occultata dentro il cofano dell'auto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in specifici servizi anti-droga che hanno interessato la zona del rione Giostra.  In tale contesto, il personale della Squadra Mobile della Questura di Messina ha notato un soggetto che, nei pressi di una rotonda stradale, probabilmente accortosi della presenza dei poliziotti, accelerava, nel tentativo di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga. Insospettiti, gli operatori hanno quindi intimato l’ALT all’uomo, un ventiseienne di origini catanesi immediatamente sottoposto a perquisizione personale, estesa al veicolo sul quale viaggiava.Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 16 kg di marijuana, suddivisi in buste termosaldate da un chilo, occultate all’interno di un borsone riposto dentro il cofano.

I poliziotti hanno pertanto proceduto al sequestro del materiale rinvenuto, subito affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, ed arrestato il ventiseienne catanese che è stato accompagnato in carcere in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 

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