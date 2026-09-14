Stalking all’ex compagna, operaio riberese ai domiciliari 

Finisce agli arresti domiciliari un quarantacinquenne operaio di Ribera accusato di stalking ai danni dell’ex compagna. L’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti dell’indagato, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto ricostruito, l’operaio non avrebbe rispettato la distanza minima di mille metri facendo così scattare l’allarme. I carabinieri sono intervenuti accertando la violazione. La vicenda risale alla scorsa estate quando la donna denunciò l’ex compagno. Quest’ultimo non avrebbe digerito la fine della relazione sentimentale.