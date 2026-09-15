Ancora cenere a Catania, voli sospesi all’aeroporto fino alle 14.30

“A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30.I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.” Questa la comunicazione della SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania