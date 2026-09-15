Catania

Ancora cenere a Catania, voli sospesi all’aeroporto fino alle 14.30

Lo comunica la SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

“A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30.I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.” Questa la comunicazione della SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Il pentito Cavallo rivela: “Ecco chi sono gli imprenditori vicini alla Stidda”
Apertura

Incidente sul lavoro a Naro, investito da camion in manovra: grave 19enne 
Apertura

Raid in un’azienda agricola, tagliati 65 tiranti di un vigneto
Apertura

Brandiva un kalashnikov durante una corsa clandestina di cavalli, arrestato
Agrigento

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, 15 condanne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv