Sulla spiaggia trovato borsone con oltre 47 chili di droga: al via le indagini

La Squadra mobile di Trapani, su segnalazione dei poliziotti della Digos, ha sequestrato oltre 47 chili di hashish, in 360 panetti di piccola grammatura. La droga, rinvenuta sulla spiaggia di Trapani, a Nubia, era custodita all’interno di una borsa in tela di plastica e avvolta da diversi strati di lana di vetro. Probabilmente la borsa era in acqua da qualche giorno e potrebbe essere stata trascinata in spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori: la droga potrebbe essere stata gettata in mare da un peschereccio fermato per un controllo oppure potrebbe essere stata agganciata a una boa dagli stessi trafficanti per nasconderla occultarla fino al successivo recupero.