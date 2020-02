Totò Cuffaro: “Non rifarei più certi errori. Mia figlia vuol fare il magistrato”

L’ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, in un intervento in una trasmissione televisiva di Trm, “Casa Minutella”, ha dichiarato: “Oggi molte cose non le farei più, molti errori non li rifarei. Non mi fiderei più di tante persone, eviterei di essere molto confusionario e attiverei una serie di rigorosità e di filtri. Io ho fatto talmente tanti errori che avrei potuto essere condannato per molti più anni. Chi fa politica fa errori” .

Cuffaro parla della sua esperienza di politico, dei noti problemi con la giustizia, con tanto di condanna, e della sua immutata fiducia verso quest’ultima.

“C’e una sentenza – dice l’ex presidente della Regione Sicilia – e io la rispetto e non penso di non avere fiducia nella giustizia. Anzi, questa condanna ha rafforzato la mia ostinata fiducia nella giustizia. E sono stato premiato perché se mia figlia fa il concorso in magistratura io sono felice perché ha sconfitto la mia sconfitta”.