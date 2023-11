Tragedia a Catania, travolta mentre attraversa la strada: morta 18enne  

Tragedia a Catania. Una ragazza di 18 anni Chiara Adorno, 18 anni, nata a Bolzano, originaria di Solarino e residente a Catania, è morta dopo essere stata investita da un’auto in corsa mentre stava attraversando a piedi la circonvallazione. Il dramma è avvenuto in viale Andrea Doria, a poca distanza dal Policlinico. Un uomo, che si trovava in compagnia della ragazza, è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la giovanissima e l’uomo stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati prima investiti da uno scooter Honda e successivamente da una Fiat Punto che sopraggiungeva e che, forse per la velocità sostenuta o a causa della visibilità ridotta anche per l’ora notturna oppure per la concomitanza delle due cose, non è riuscita a fermarsi in tempo. Al via le indagini degli agenti della polizia municipale di Catania.