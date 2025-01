Truffa del finto carabiniere, due quelle sventate nell’agrigentino in poche ore 

Questa volta non ci sono cascati. Sono due le truffe del finto carabiniere sventate in provincia di Agrigento nel giro di poche ore. Il tutto grazie alla prontezza dei protagonisti che, avvertito il pericolo, non soltanto non hanno consegnato denaro ma hanno anche chiamato le forze dell’ordine.

Il primo episodio è avvenuto a Racalmuto dove un sedicente carabiniere aveva chiamato una donna dicendole che il figlio aveva provocato un grave incidente e che serviva pagare per evitargli guai. Il marito, un 78enne pensionato, ha immediatamente capito che si trattasse di una truffa e, dopo essersi sincerato delle condizioni del figlio, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Un episodio simile è avvenuto a Caltabellotta. Anche qui un sedicente carabiniere ha chiamato un 55enne dicendo che la figlia fosse nei guai a causa di un incidente. L’uomo ha intuito il raggiro e ha chiamato i militari dell’Arma.