“Vìola sorveglianza speciale”, arrestato nuovamente Pietro Capraro 

Avrebbe violato nuovamente le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui è sottoposto dopo alcune condanne per reati associativi. Pietro Capraro, 38 anni, di Agrigento, è stato arrestato lo scorso weekend dalla polizia. Gli agenti lo hanno sorpreso a Caltanissetta nella serata di sabato dove in violazione di quanto previsto dalla misura della sorveglianza speciale. Il trentottenne, infatti, non avrebbe potuto allontanarsi da Agrigento.

Per questo motivo è scattato un nuovo arresto e il pm Massimo Tririfò ha disposto il giudizio direttissimo. Il giudice, al termine dell’udienza, ha applicato a Capraro l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’agrigentino in passato stato condannato per mafia nei processi “Nuova cupola” e “Parcometro” istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Nove mesi fa, invece, è stato arrestato mentre viaggiava sulla A12 in direzione di Genova con dei documenti falsi.