Licata

Vuole entrare subito al pronto soccorso e tenta di aggredire guardia giurata, denunciato 

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove un quarantottenne del posto, in evidente stato di escandescenza, ha tentato di aggredire una guardia giurata pretendo di entrare immediatamente. L’uomo, dopo l’arrivo dei poliziotti, è stato denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico ufficiale e interruzione di Pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, il 48enne avrebbe preteso di passare prima degli altri ignorando così l’ordine di attesa stabilito al triage. Quando una guardia giurata in servizio ha provato a farlo ragionare, l’uomo avrebbe tentato di aggredirlo con l’asta in metallo che sostiene la flebo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno identificato e denunciato il licatese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Controlli della Gdf in 7 ristoranti, scoperti 35 lavoratori in “nero” o irregolari
Cultura

“Centomila (e anche più)”: Sparda tra Pirandello, Livatino e l’Italia della corruzione
Licata

Vuole entrare subito al pronto soccorso e tenta di aggredire guardia giurata, denunciato 
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, Lillo Sodano detta l’agenda: due giorni per uscire dalla “palude”
di Gioacchino Schicchi

Infiltrazioni mafiose in 11 aziende: scattano le interdittive
Cammarata

Cammarata festeggia i 100 anni di Maria Alì
banner italpress istituzionale banner italpress tv