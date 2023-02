“Alza il volume” presentato il docufilm sulla vita straordinaria di IronNadia_301

Nella cornice del Teatro Regina Margherita di Racalmuto in una sala gremita di gente è stato presentato “Alza il volume”, il docufilm pensato e ideato da Angelo Jay Pecoraro, sulla vita straordinaria di Nadia Lauricella, in arte Ironadia_301, influencer di Racalmuto, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione che per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori.

Nadia negli anni si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi, ma non si è data mai per vinta andando oltre ogni limite.

“Giocare in casa è una grande emozione”, dichiara Nadia. “Il mio sogno era quello di farmi conoscere per come sono, abbattere le etichette e i pregiudizi che la gente aveva sulla mia disabilità. Grazie ai social è venuta fuori la vera Me, e adesso i miei follower mi danno la carica e la forza di andare sempre oltre e superare ogni limite”.

Una serata emozionate che ha visto partecipe anche il team Motorlife, associazione che pratica mototerapia e regala sorrisi a tanti bambini speciali e di cui Nadia è la vicepresidente insieme a Rosario Farruggia.

“E’ un plot emozionale, empatico raccontato attraverso parole immagini e un pizzico di ironia e quel legame profondo che c’è tra noi e l’amore per la vita“, dichiara Angelo Jay Pecoraro che ha scritto e diretto la storia di Nadia. “Ho intervistato Nadia Lauricella e chiacchierare con lei è stato un momento magico, le sue parole non restano mai in superficie, il suo carattere è d’acciaio, una di quelle persone che non si ferma davanti a niente e nessuno, affronta tutto a testa alta con il cuore di una guerriera. Con IRONADIA l’impossibile non esiste”, ha concluso Angelo Jay.

La serata è stata presentata da Angelo Palermo, con la presenza tra gli altri del Sindaco Maniglia e il vicesindaco Curto.

IL DOCUFILM: “ALZA IL VOLUME DELLA VITA, LA STORIA DI NADIA LAURICELLA