Danneggiata la macchina mangiaplastica a Racalmuto, Maniglia: “comportamento incivile”

Danneggiato e forzato la macchina mangiaplastica collocata solo pochi giorni fa in piazza Barona a Racalmuto. I lavori per rendere funzionante l’attrezzatura non erano ancora completati e sono stati finanziati da uno specifico bando per consentire ai cittadini di conferire la plastica ed in cambio avere scontrini da spendere presso negozi convenzionati per l’acquisto di generi alimentari.”E’ stato un comportamento poco civile e irrispettoso nei confronti dei cittadini. Mi auguro che la città possa reagire e fornire informazioni utili ad individuare i responsabili al comando di polizia municipale che ha già avviato delle indagini”; ha dichiarato il sindaco Vincenzo Maniglia.