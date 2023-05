Evento Lions, una mappa braille per il teatro di Racalmuto

È andata in scena sabato e domenica appena trascorsi al teatro Regina Margherita di Racalmuto la prima teatrale della commedia “Ma che bella giornata” scritta da Serenella Bianchini che ne ha curato anche la regia. Un doppio successo.

La seconda serata è stata voluta dal Lions Club international per rendere il teatro ancora più accogliente ed inclusivo. Alla presenza del Governatore Maurizio Gibilaro e alla presidente in carica del Lions Club Zolfare, Rita Monella, è stata infatti donata una mappa braille al teatro di Racalmuto. Un evento benefico che ha regalato grandi emozioni e che contribuirà a rendere il teatro accessibile anche ai soggetti non vedenti. La serata Lions è stata arricchita dalla partecipazione della poetessa Maria Concetta Ciulla e le letture a cura di Olympia Lana.

“Lo spettacolo che risulta veramente esilarante – dice Bianchini – ha visto andare in scena dei bravi attori, 7 donne e un uomo, che hanno dato vita a un susseguirsi di situazioni bizzarre e comiche, condividendo una casa in comune. Uno spaccato di vita quotidiana dove tutte le attrici hanno dato il meglio di sé stesse in un susseguirsi di fatti e misfatti quotidiani, dove a legare il filo logico della rappresentazione è la irrazionalità e la simpatica ironia e follia dei personaggi che contraddistingue la bravura di tutti in scena”. È stato subito un divenire di risate e di fatti incresciosi. Frizzante, vivace, stimolante, particolarmente proiettata ad una psicoanalisi di una spaccato di storia quotidiana che ci riporta alla particolarità della scrittura dell’autrice che ricerca temi su cui chiunque può riflettere molto. La Bianchini va in profondità e questa volta l’ha fatto cercando spunto su una azione che stimola la risata e il dialogo interiore con i mille problemi del subconscio rendendo il tutto vero e leggero all’anima. Soul out per i due spettacoli è grande partecipazione emotiva e del pubblico che ha reagito in maniera particolare alla performance degli attori che sono stati bravissimi.”.

A breve Serenella Bianchini sarà in scena per altre date in un tour che la vedrà spostarsi in altri posti importanti.