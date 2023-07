Festa del Monte a Racalmuto: Fabrizio Sardo è il nuovo detentore della bandiera del cero dei burgisi

Racalmuto stracolma di gente per i festeggiamenti in occasione di Maria SS. del Monte. Nella serata di ieri si è svolta la suggestiva “pigliata di lu ciliu”. Il giovane Fabrizio Sardo, è salito sul cero posto sulla torre in legno da parte degli “schetti” e aiutato da un gruppo di amici, ha preso la bandiera per l’edizione 2023; l’ultimo era stato Paolino Mattina che ha mantenuto per 4 anni, tra pandemia Covid e problemi di sicurezza, la bandiera. Tanta adrenalina ma tutto si è svolto nel massimo dell’ordine e della sicurezza grazie all’ottimo servizio delle forze dell’ordine, degli organizzatori e addetti ai lavori.

Questa mattina la tanta attesa domenica delle prummisioni, le promesse che i devoti fanno a piedi o a cavallo.