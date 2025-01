Racalmuto, al via la microchippatura gratuita dei cani

Al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono degli animali d’affezione, da martedi prossimo 21 gennaio e per tutti i martedi successivi dalle ore 9 alle 12.30 nel rifugio sanitario comunale di contrada Piano di Corsa, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. A renderlo noto è il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno e l’assessore al diritto e alla tutela degli animali, Calogero Conte.

“La cittadinanza – ricordano il Sindaco Bongiorno e l’assessore Conte- è invitata a segnalare la presenza di cani vaganti o randagi alla Polizia Municipale, che provvederà ad avvisare il servizio apposito.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro.”

Il servizio è svolto dall’Asp di Agrigento, in collaborazione con l’assessorato diretto a tutela degli animali del Comune di Racalmuto, nell’ambito della lotta al randagismo. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, hanno l’obbligo di iscrivere gli animali entro il termine di 60 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso. Per potere accedere è necessario prenotarsi inviando una email completa di nome , cognome e numerosi di cellulare del proprietario del cane, all’indirizzo urbanistica@comune. racalmuto.ag.it oppure chiamando i numeri telefonici : 0922- 940004, 940030, 940017 dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle 13.30.

Al momento della microchippatura gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti; i cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola; gli interessati devono presentarsi con un documenti d’identità personale e il codice fiscale. L’identificazione e l’applicazione del microchip è totalmente gratuita. La mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa da 150 a 900 euro.