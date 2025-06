Racalmuto, al via le domande per l’attivazione del servizio di trasporto sociale

Il Comune di Racalmuto con il Sindaco Calogero Bongiorno e l’assessore ai servizi sociali, Cinzia Leone, informa che è stato pubblicato il bando rivolto agli anziani, ai disabili e agli invalidi per l’attivazione del servizio di trasporto sociale.

“Si avvia finalmente questa importantissima iniziativa – afferma il Sindaco – che è il trasporto per le persone diversamente abili , per le persone fragili, per gli anziani non autosufficienti. Questo importante servizio sarà disponibile nei prossimi giorni ed è stato pubblicato il bando. Credo che sia un importante servizio per queste persone che da tempo lo attendevano. Per questo mi permetto di ringraziare l’assessore ai servizi sociali, Cinzia Leone, per il suo lavoro , perchè a volte è facile criticare , però, poi bisogna seguire le pratiche, parlare con i dirigenti , preparare gli atti , e devo dare i meriti a Cinzia Leone per averci lavorato alacremente”.

“Ci tenevamo veramente – sono le parole dell’assessore Leone- un mezzo abbandonato da molti anni che siamo riusciti a risistemarlo , e soprattutto a fornire uno strumento importantissimo per la nostra cittadinanza. Il mezzo garantirà inclusione, solidarietà, rispetto, alla dignità delle persone fragili.

Verrà garantito il trasporto a tutti i disabili, allegato all’avviso c’è una domanda di partecipazione. Dovranno presentare questa domanda e la documentazione presso i nostri uffici. Verrà garantito il trasporto a chiamata tramite il numero verde del Comune 800 05 53 31.

Ci saranno delle corse giornaliere con lo scopo di garantire movimento all’interno del territorio comunale sia la mattina che il pomeriggio, in modo tale che tutti gli anziani non auto sufficienti possano raggiungere dalla periferia il centro storico , e quindi, poter effettuare visite mediche e quant’altro. Ci sarà anche la possibilità di poter raggiungere il cimitero per rendere visita ai propri cari . Il mezzo è già funzionante e i nostri uffici si sono attrezzati , ora aspettiamo le persone che ne facciano richiesta per poter usufruire del servizio”. Ringrazio tutti gli impiegati del settore quarto, quindi dei servizi sociali e anche il Comandante della Polizia Municipale che è l’addetto al parco macchine. Tutti insieme abbiamo lavorato per abbattere le barriere architettoniche ma anche sociali e culturali. Per noi un grande traguardo.”