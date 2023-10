Racalmuto, ladri svaligiano officina: portate via anche due auto 

Ladri in azione a Racalmuto. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione in un’officina in contrada Zaccanello. Dopo aver forzato la saracinesca dell’attività commerciale i ladri hanno portato via due automobili, quattro carrelli e alcuni attrezzi. I veicoli, una Mini Cooper e una Fiat Ulisse, sono di proprietà di due clienti.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’officina che ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma della locale stazione hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Alla base del colpo potrebbe esserci un furto su commissione. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza. Ancora da quantificare l’ammontare del danno che comunque risulta essere scoperto da assicurazione.