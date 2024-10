Racalmuto, Nadia Lauricella nominata Garante per le persone con disabilità

Con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 21.10.2024, è stato istituto nel Comune di Racalmuto il Garante per le persone con disabilità. L’influencer Nadia Lauricella per il ruolo svolto nel territorio, specialmente in tema di disabilità, adottando canali di comunicazione diretti e virtuali atti a contrastare l’ abilismo, è stata nominata Garante per le persone con disabilità del Comune di Racalmuto. Ad annunciarlo il sindaco Calogero Bongiorno. Oggi presso l’ Aula Consiliare il Garante per le persone con disabilità Nadia Lauricella sarà presentata formalmente al Consiglio Comunale e alla cittadinanza.