Racalmuto, sopralluogo del Prefetto Caccamo alla chiesa di Santa Maria

Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, è ritornato questa mattina a Racalmuto. Nelle scorse settimane, il prefetto aveva visitato il Teatro Regina Margherita, oggi accolto dal Sindaco Calogero Bongiorno, dai componenti della giunta comunale, insieme al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Agrigento, Vincenzo Rinaldi si è soffermato per un sopralluogo alla chiesa di Santa Maria, che si trova presso il cimitero comunale, interessata da lavori di ristrutturazione, restauro e consolidamento.

A questo punto, il Prefetto si è fermato anche nella tomba dello scrittore Leonardo Sciascia e a quella della moglie all’ingresso del cimitero, e subito dopo ha voluto rendere visita anche alla lapide di Giuseppe Esposto, trucidato dalla banda di Salvatore Giuliano a Montelepre. Il Carabiniere , medaglia d’oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, dove lo scorso anno rese visita anche il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale Giuseppe Spina. In conclusione, sua Eccellenza il Prefetto ha ammirato anche la lapide in memoria dei racalmutesi deceduti nel mondo. Caccamo ha apprezzato il decoro del cimitero comunale tenuto ben in ordine e pulito.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Calogero Bongiorno per l’attenzione e la vicinanza che il Prefetto sta dimostrando per la comunità di Racalmuto. Per l’occasione il Sindaco è stato accompagnato dagli assessori, Leone, Castiglione e Conte oltre che dalla dirigente comunale Iolanda Salemi.