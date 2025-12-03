Catania

Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne

Il capannone, adibito ad officina meccanica, era completamente abusivo. 

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

La specifica azione di contrasto agli ecoreati e ai crimini ambientali, in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, ha consentito ai Carabinieri di denunciare un 53enne del posto per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata/deposito incontrollato di rifiuti”, “abbandono e deposito incontrollato di rifiuti”, “realizzazione e gestione di discarica non autorizzata”. 

Al riguardo, i Carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia, con l’obiettivo di tutelare il territorio e la salute pubblica e quindi prevenire e reprimere condotte che possono ledere il patrimonio ambientale, hanno avviato un accesso ispettivo presso un’officina gestita da un 53enne.

L’ispezione dei luoghi ha permesso di accertare che l’uomo aveva trasformato il piazzale antistante l’attività in un deposito incontrollato di mezzi obsoleti, di materiale vario adiacente la medesima officina meccanica ed alle spalle.  Ed ancora, il viale per accedere alle abitazioni di pertinenza del 53enne è risultato completamente invaso da materiali di ogni genere, accatastati ovunque.

Le attività, effettuate unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, hanno portato alla denuncia del meccanico, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, per il quale è scattata anche l’intimazione del ripristino dei luoghi nei termini previsti. 

I Carabinieri, decorsi i predetti termini, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, al responsabile dell’ASP Igiene Pubblica del distretto di Giarre e del settore Urbanistica dei Servizi Ecologici e Ambiente del Comune di Castiglione di Sicilia, hanno effettuato un secondo accesso presso la predetta attività di riparazione auto.  Il sopralluogo ha consentito di accertare che il 53enne non aveva ottemperato all’ordine di ripristino dei luoghi ed inoltre, dal confronto con le concessioni edilizie, è stato accertato come il capannone, adibito ad officina meccanica, fosse completamente abusivo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tragedia su Monte pellegrino, 57enne trovato morto: era disperso da ieri notte
Cultura

A Licata si presenta il docufilm “I giorni dello sbarco” di Angelo Augusto
Racalmuto

Racalmuto, sopralluogo del Prefetto Caccamo alla chiesa di Santa Maria
Catania

Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne
Agrigento

Agrigento, riunione operativa in attesa della Fiamma Olimpica
Giudiziaria

Corruzione, Gip: “Anche Protezione civile nel sistema Cuffaro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv