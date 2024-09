Energia su misura e sostenibile: a Raffadali inaugura lo sportello Hera

Un’energia su misura e sostenibile. E’ con questa idea che Hera inaugura oggi a Raffadali il nuovo sportello di via Porta Palermo, 1, che sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

“L’inaugurazione di oggi rientra in un ampio piano di riqualificazione della presenza del Gruppo Hera in Sicilia, che coinvolge anche gli sportelli di Bagheria, Modica e Palazzolo Acreide”, spiega Alfonso De Pellegrino, Responsabile Vendite Sud di Hera Comm. “Questo investimento è pienamente coerente con il modello di servizio Hera, basato su trasparenza e prossimità al cliente. In un mercato così complesso come quello energetico, infatti, i clienti apprezzano molto, oltre ai canali di contatto remoti, anche la presenza fisica di professionisti in grado di supportarli nelle scelte di fornitura con trasparenza e competenza tecnica”.

La società propone ai cittadini soluzioni gas e luce avanzate, frutto dell’esperienza nel settore energy in cui serve già circa 5 milioni di clienti; soluzioni studiate per favorire un consumo consapevole e pulito dell’energia. Per questo l’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili, certificata con Garanzia di origine e il gas fornito è compensato al 100% dall’acquisto da parte di Hera di crediti di carbonio certificati, che consentono di neutralizzare le emissioni di CO2 in atmosfera supportando progetti che riducono o assorbono una quantità equivalente di gas serra dall’atmosfera.