Raffadali cardio-protetta, imprenditori donano defibrillatori

“Raffadalli città cardi-protetta”. Sono in totale 4 i defibrillatori donati alla città di Raffadali da parte degli imprenditori che lavorano nella cittadina del pistacchio. Coloro che hanno contribuito sono stati ringraziati in un evento organizzato dal Comune e dalla Sarpiz Communication, azienda nel settore. Tra coloro che sono stati omaggiati anche Giuseppe Colletto, proprietario della pizzeria That’s amore. Il ristoratore raffadalese ha contribuito all’acquisto dei preziosi strumenti installati in diverse parti della città con un contributo per la sua città ed è stato omaggiato dal Comune con un attestato. «È il minimo che si possa fare per ringraziare la città del suo affetto e della sua stima – ha detto -. Un defibrillatore può salvare la vita e una vita non ha prezzo». I defibrillatori di ultima generazione verranno installati in diversi punti della città di Raffadali, dove già sono presenti altri macchinari salva vita. Il progetto “Salva una vita” del Comune di Raffadali è stato accompagnato dalla stampa di un pannello-mappa che mostra tutti i defibrillatori in città, compreso l’ultimo appena installato. Tutti i defibrillatori sono geolocalizzati e visibili nell’applicazione “Salva una vita”.