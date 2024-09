Raffadali, dopo vent’anni riapre la scuola media “Alessandro Manzoni”

Riapre a Raffadali dopo vent’anni di chiusura la scuola media “Alessandro Manzoni” di via Bellini. I lavori di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti dell’edificio scolastico, per poco meno di due milioni di euro, hanno permesso anche il superamento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’eco-sostenibilità del plesso. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che da anni ha seguito l’iter per ridare una scuola ai giovani di Raffadali. Questa mattina prima campanella e cerimonia di inaugurazione.