Scoperto deposito di merce rubata per un valore commerciale di circa 30mila euro

La Polizia di Stato ha individuato, nella zona del Villaggio Sant’Agata, un vero e proprio deposito di merce rubata per un valore commerciale di circa 30.000 euro.A scoprire il locale sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Librino, a seguito di un’attività d’indagine finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti sulle auto in sosta.

Una volta individuato il garage, chiuso con un grosso lucchetto, i poliziotti hanno chiesto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco che, giunto sul posto, ha consentito la perquisizione del locale. All’interno, sono stati trovati scooter, biciclette professionali del valore di svariate migliaia di euro, attrezzatura varia per il trekking in montagna e per il ciclismo, pc e cuffie, tutti di provenienza furtiva.Grazie agli accertamenti effettuati nell’immediatezza, nella banca dati in uso alle forze di Polizia, gli agenti di Librino sono riusciti a risalire al proprietario di uno degli scooter rubati in modo da procedere alla restituzione, al termine di tutti gli opportuni riscontri.

La restante merce, invece, è risultata rubata da un furgone in sosta nella zona del centro di Catania, appartenente ad un turista che, una volta resosi conto dell’ammanco dei suoi beni, aveva sporto denuncia. I poliziotti sono riusciti a rintracciare il turista appena in tempo: l’uomo, infatti, stava per lasciare Catania per ritornare nel suo paese d’origine. Non appena ha constatato la presenza di tutti i beni e gli attrezzi rubati, il turista ha espresso commosso la propria gratitudine agli agenti per l’efficienza e la rapidità con cui sono riusciti a recuperare la refurtiva.Sono in corso gli accertamenti finalizzati ad individuare la provenienza degli atri scooter rinvenuti e l’utilizzatore materiale del deposito.