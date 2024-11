Raffadali, intitolata una strada all’ex sindaco Giacomo Di Benedetto: la cerimonia

E’ stata intitolata a Giacomo Di Benedetto la strada che da via Porta Palermo porta al Villaggio della gioventù. Alla manifestazione, che si è svolta questo pomeriggio, organizzata dal Comune insieme all’Anpi Agrigento-Raffadali e all’associazione Ex parlamentari Ars, hanno partecipato Ester Vedova moglie dell’on. Di Benedetto, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, la vice presidente dell’Ars Luisa Lantieri; Massimo Raso, direttore regionale di Auser; Mario Di Benedetto e Alessandro Di Benedetto.

“Ringrazio il sindaco per avere accolto la nostra proposta che ci consente, a 10 anni dalla morte, di onorare degnamente l’impegno di un sindaco che si è tanto speso per la sua città, ma anche al politico, al sindacalista, al democratico ed antifascista e ai suoi lunghi anni di impegno nel movimento e nelle Istituzioni”, ha dichiarato Angelo Lauricella, presidente provinciale di Anpi Agrigento.

Presente anche la deputata nazionale Giovanna Iacono che ha dichiarato: “Con Giacomino ho fatto larga parte della mia giovanissima militanza, ho potuto godere della sua amicizia e imparare dalla sua esperienza.Ricordo perfettamente quando alla mia prima uscita pubblica da assessora comunale, ai funerali di Placido Rizzotto, con fare paterno mi sistemó la fascia tricolore che indossavo per la prima volta.È stato un compagno che ha dato tanto al partito, al sindacato e alla Sicilia.Quel breve tempo che ha potuto dedicare alla sua città è stato un tempo di risveglio culturale e di iniziative importanti per quella comunità.Ricordo la riapertura del Villaggio della Gioventù, le “Colonie”, e ricordo perfettamente quell’estate.A questo teneva tanto e si è impegnato a farlo in poco tempo, e io credo che la scelta di intitolargli proprio quel viale sia stata quella migliore per ricordarlo“.