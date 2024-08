Auto contro camper, morto 51enne

Un operaio di Modica di 51 anni – Graziano Iozzia – è morto in un incidente stradale sulla Sp 67, che collega Pozzallo a Marina di Marza. L’auto della vittima, una Kia, si è scontrata violentemente con un camper proveniente dalla direzione opposta.

Sono stati trasportati in ospedale i due occupanti il camper per accertamenti. Le loro condizioni non sono preoccupanti.

Foto incidente: Ivan Sortino – www.quotidianodiragusa.it)