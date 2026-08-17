Tentato omicidio in un negozio di frutta e verdura, 3 arresti

Tre arresti con l’ipotesi accusatoria di tentato omicidio e rapina. I fatti sono avvenuti lo scorso 20 luglio a Vittoria nel Ragusano ma sono emersi solo qualche giorno fa, dal prosieguo delle indagini condotte da carabinieri e polizia a seguito di un altro fatto violento che si era consumato nello stesso giorno. Due dei 3, che secondo le indagini sarebbero coinvolti nel tentato omicidio, hanno ricevuto l’ordinanza di arresto in carcere. Secondo la ricostruzione erano entrati in un negozio di frutta e verdura, e avevano scatenato la loro violenza colpendo un giovane alla testa con calci e pugni e qualcuno avrebbe estratto un coltello.

Per la vittima, la corsa in ospedale e la prognosi riservata per trauma addominale con rottura della milza e un trauma toracico pericoloso, oltre alle ferite provocate dall’arma da taglio. I tre invece si erano allontanati dopo avere rubato il borsello dell’uomo esanime. I tre, un comisano 39enne e due vittoriesi, di 26 e 24 anni – difesi dagli avvocati Raffaele Catalano, Daniele Drago e Matteo Anzalone – si sono avvalsi della facolta’ di non rispondere. L’arresto e’ stato convalidato. E i tre sono oggi in carcere per entrambi i reati. Secondo le indagini, lo stesso gruppo al quale si era aggiunto un altro giovane (25enne difeso dall’avvocato Giuseppe Di Stefano), sempre il 20 luglio aveva aggredito un 22enne in un bar con violenza inaudita. Per questa aggressione, due di loro si trovavano in carcere per le lesioni aggravate procurate al 22enne; altri due erano stati scarcerati ma uno di questi e’ tornato in carcere per tentato omicidio di qualche ora prima dell’aggressione al bar.