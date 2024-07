Deve scontare condanna per truffa, stalking e minacce: arrestata 63enne 

Deve scontare dieci mesi di reclusione per i reati di stalking, minacce a pubblico ufficiale e diffamazione. I carabinieri della stazione di Ravanusa, eseguendo un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato una 63enne del posto. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2017. Dopo le formalità di rito, la 63enne è stata accompagnata in casa dove dovrà scontare la condanna in regime di arresti domiciliari.