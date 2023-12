Esplosione a Ravanusa, una ferita ancora aperta : 11 dicembre secondo anniversario

L’11 Dicembre 2021 a Ravanusa, più precisamente presso via Trilussa, un’esplosione da ricondursi ad una importante fuga di gas, proveniente dalla rete di distribuzione del metano, causava ingenti danni alle abitazioni e alle infrastrutture in una vasta area di centinaia di metri, provocando nove vittime, di cui una prossima partoriente, e due feriti gravi.

Questa data ha rappresentato, e rappresenta, per Ravanusa una ferita che ancora oggi sanguina; un bilancio nefasto: dieci morti ed un intero quartiere raso al suolo, cancellato insieme alla vita e alla storia di intere famiglie, anziani e bambini, giovani e adulti.

A questa ferita bisogna dare un significato e un messaggio di speranza per il futuro, così in occasione della ricorrenza dei due anni dalla tragedia di via Trilussa, sarà celebrata giorno 11 dicembre alle ore 10:00 una Santa Messa presso la Chiesa Madre di Ravanusa da Sua eccellenza il Vescovo di Agrigento Alessandro Damiano ed un incontro sul tema della “RIGENERAZIONE” che si terrà presso la biblioteca comunale di Ravanusa alle ore 17:00.

Saranno presenti all’evento, il Vice Prefetto Vicario Massimo Signorelli, il Presidente della Regione, Renato Schifani, gli Assessori Regionali Alessandro Aricò e Roberto di Mauro, gli on.li Giusi Savarino, Carmelo Pace, Michele Catanzaro e Angelo Cambiano.

Sarà Presente il cittadino onorario di Ravanusa Generale dei Carabinieri Vittorio Stingo.

Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose…” , nel ricordare le parole rivolte ai giovani dal compianto prof. Pietro Carmina, riportate dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno 2021 sarà organizzata, pertanto una giornata interamente dedicata ad un evento che ha sconvolto i cittadini di Ravanusa ma che deve segnare un momento di Rigenerazione per l’intera comunità.