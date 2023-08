Pericolo crollo edificio a Ravanusa, i consiglieri Nobile e Alaimo lanciano l’allarme

A Ravanusa in Via Galilei al civico 119 pericolo crollo per immobile. Questo è quanto denunciano i consiglieri comunali Antonino Nobile e Lisa Alaimo che hanno scritto all’Amministrazione Comunale per conoscere quali provvedimenti sono stati intrapresi per la messa in sicurezza dell’immobile.

“L’immobile identificato al Foglio 19 particella 473 presenta evidenti segnali di cedimento con grave rischio per la pubblica incolumità e che a nostro parere, continuano nell’interrogazione i due consiglieri, le crepe degli immobili posti di fronte al menzionato edificio risultano più estese, pertanto chiediamo al Sindaco Salvatore Pitrola di emettere ordinanza, con l’urgenza del caso, di divieto di transito pedonale e veicolare nel tratto di Via Galilei in prossimità dell’ immobile”.