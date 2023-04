Ravanusa, brucia l’auto di un pensionato: indagini 

Notte di fuoco a Ravanusa. La Land Rover di proprietà di un pensionato settantaduenne è stata danneggiata da un incendio divampato in via Donizelli. Il veicolo era parcheggiato sotto l’abitazione dell’uomo. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme e chiamare i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non è ancora chiara la natura dell’incendio e non viene esclusa la pista dolosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.